NBC: В российском Владивостоке арестовали американского военного 3 7.05.2024, 9:07

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Гордон Блэк

В чем причина?

Сотрудники силовых органов РФ во Владивостоке задержали американского военного по обвинению в краже у женщины, сообщили телеканалу NBC четыре американских чиновника.

Старший сержант Гордон Блэк проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и приехал в Россию самостоятельно.

Представитель Министерства обороны США Синтия Смит уточнила, что солдат был задержан во Владивостоке по «обвинению в совершении преступления».

«Россия уведомила Госдепартамент США о задержании в соответствии с Венской конвенцией. Армия уведомила его семью, а Госдепартамент оказывает солдату соответствующую консульскую поддержку», — сказала Смит.