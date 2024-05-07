NBC: В российском Владивостоке арестовали американского военного

NBC: В российском Владивостоке арестовали американского военного3
- 7.05.2024, 9:07
- 2,196
В чем причина?
Сотрудники силовых органов РФ во Владивостоке задержали американского военного по обвинению в краже у женщины, сообщили телеканалу NBC четыре американских чиновника.
Старший сержант Гордон Блэк проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и приехал в Россию самостоятельно.
Представитель Министерства обороны США Синтия Смит уточнила, что солдат был задержан во Владивостоке по «обвинению в совершении преступления».
«Россия уведомила Госдепартамент США о задержании в соответствии с Венской конвенцией. Армия уведомила его семью, а Госдепартамент оказывает солдату соответствующую консульскую поддержку», — сказала Смит.