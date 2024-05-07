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Сдулись российские «чудо-богатыри»

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  • Альфред Кох
  • 7.05.2024, 11:37
  • 3,392
Сдулись российские «чудо-богатыри»
Альфред Кох

Песков отреагировал очень болезненно.

Прошли два года и семьдесят три дня войны. На фронте… А чего-то я не вижу на фронте каких-то больших успехов у путинского войска. Все последние дни они так бодро куда-то наступали, вот, типа, мы фронт прорвали, уря-уря, мы ломим, гнутся «шведы»…

Но сегодня я посмотрел на карту ISW, а на ней то же самое, что и вчера… Что такое? Даже не знаю, что и подумать! Неужели сдулись российские чудо-богатыри? А я-то, наслушавшись всяких там салливанов со скибицкими, накопил уже такие тонны пессимизма и сарказма… А они, похоже, могут и не пригодиться…

Неужто, это - фсе? А как же великое и ужасное весенне-летнее наступление Путина? Оно же вот-вот должно начаться! Уж и не знаю, что и предположить… Будет ли? Есть ли еще порох в пороховницах и ягоды в… сами знаете где… Или нету?

Будем посмотреть. Рано или поздно этот российский прорыв должен же был закончиться, верно? Почему не сейчас? Что мы знаем о реальном потенциале русской армии в ее нынешнем состоянии (на начало мая 2024 года)? Да ничего мы толком не знаем. Сколько у них снарядов, сколько ракет, КАБов, дронов, танков и БМП?

Одни послушаешь - одни цифры, другие послушаешь - другие. И разброс оценков таков, что реальной картины нарисовать нельзя. Все равно надо делать какие-то предположения и допущения. То есть гадать на кофейной гуще.

Поэтому нынешняя пауза в наступлении может означать и как то, что у россиян иссякли силы, так и то, что они проводят перегруппировку и потом как вдарят! И полетят клочки по закоулочкам…

Опять же чьи клочки и по каким закоулочкам, на этот счет у экспертного сообщества тоже нет общей точки зрения…

Мы уже привыкли, что Макрон периодически рассказывает о том, что в перспективе он не исключает посылку французских войск в Украину для того, чтобы сдержать натиск россиян. Но давеча к нему присоединился еще и лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис, который заявил: «Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими».

Это, конечно, еще далеко не официальная позиция всего Конгресса, и уж тем более, не позиция Белого Дома. Но мысль озвучена, и озвучена не последним человеком в этой лавке. И теперь журналисты могут пытать любого депутата и чиновника простым вопросом: «Как вы относитесь к словам конгрессмена Джеффриса?»

И им нужно будет изрядно попотеть, чтобы не прослыть трусом и капитулянтом…

По мере того, как светлый образ Путина все больше напоминает карикатурного персонажа «Доктор Зло» и скоро сменит образ Гитлера в лидерах народного рейтинга полных отморозков, все сложнее западным спикерам дистанцироваться от этого конфликта и делать вид, что он их не касается. И все тяжелее отвечать «нет» на вопрос: «Допускаете ли вы посылку войск НАТО в Украину для войны с Путиным?»

Песков очень болезненно прореагировал на все эти заявления и назвал их «вербальной эскалацией». Он также отметил, что начавшиеся в России учения ракетчиков с использованием ракет-носителей тактического ядерного оружия - это, в том числе, и ответ на подобного рода заявления.

Также он прокомментировал недавние слова Кэмерона, что Украина вправе использовать поставленные ей британские ракеты по целям в России. Он заявил, что Россия обязательно на это прореагирует и ударит по каким-то британским целям. Насколько это «бряцание оружием» является реальной угрозой - не мне судить. Но я с большим скепсисом отношусь к такого рода угрозам.

Для того, чтобы решиться на такой шаг, нужно либо иметь хоть какой-то сценарий победы в конфликте с НАТО (а он неизбежно начнется в случае атаки на британские цели), либо быть клиническим самоубийцей, вдобавок еще и окруженным такими же самоубийцами. Ясно, что Путин и не самоубийца, и не имеет сценария победы в войне с НАТО. Поэтому я бы песковские угрозы пропускал мимо ушей. Во всяком случае - пока.

И, наконец, радостное сообщение: министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Украина уже получила ракеты для ЗРК Patriot от Испании и «некоторых других союзников». Так что украинские силы ПВО опять могут эффективно поражать даже самые сложные цели.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Телеграм»

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