«ОАЭ стоит быть осторожными в договорах с лукашистами» 7.05.2024, 11:38

Ведь Минск активно сотрудничает с Ираном.

На первой сессии так называемый совет республики ратифицировал соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами о сотрудничестве в сфере безопасности и противодействия терроризму. Читатель сайта Charter97.org Олег считает, что этой арабской стране нужно более тщательно выбирать партнеров:

— Пикантность соглашения в том, что недавно лукашисты заключили аналогичный договор с Ираном. А Иран является лидером по спонсированию терроризма в мире. У него множество конфликтов с ОАЭ. Это и иранская оккупация трех островов, которые являются совместным владением по предыдущим договорам, участие Эмиратов в общеарабской коалиции в войне против хуситов, которые являются филиалом иранской экспансии. И множество других, которые вынуждают ОАЭ быть 4-м импортёром оружия в мире.

Государственным деятелям Эмиратов стоит быть более брезгливыми в международных соглашениях. Ведь лукашисты открыто поставляют Ирану оружие, которое может быть применено против ОАЭ.

В соглашении есть пункт, который будет откровенно вредным для Беларуси и приятный для эмиратской стороны. Страны договорились о взаимном признании водительских прав и других документов.

Это предоставит белорусам более комфортно отправляться в трудовую миграцию в богатую страну Персидского залива, где 85% работающих составляют эмигранты.

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