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Министр обороны Нидерландов: Система Patriot будет развернута в Литве

  • 7.05.2024, 12:19
  • 1,636
Министр обороны Нидерландов: Система Patriot будет развернута в Литве

Названа дата.

На пресс-конференции, состоявшейся в Министерстве национальной обороны в Вильнюсе, К. Оллогрен сообщила, что система Patriot будет развернута в Литве 6-23 июля, передает delfi.lt.

В понедельник министр обороны Лауринас Кащюнас встретился с прибывшей в Литву министром обороны Королевства Нидерландов К. Оллонгрен.

Министры обороны Литвы и Нидерландов обсудят размещение ЗРК Patriot Министры обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, будущие учения, в ходе которых Нидерланды разместят в Литве систему ПВО большой дальности Patriot.

Как сообщалось ранее, в конце марта Нидерланды приняли решение этим летом на несколько недель разместить в Литве ЗРК большой дальности Patriot.

Сообщается, что нидерландское воинское подразделение будет проходить обучение в Литве вместе с частями Литовской армии.

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