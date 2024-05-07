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В Москве состоялась «инаугурация» Путина

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  • 7.05.2024, 13:11
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В Москве состоялась «инаугурация» Путина

Представители ведущих мировых стран проигнорировали церемонию.

Во вторник, 7 мая, российский диктатор Владимир Путин принял «присягу» и вступил в должность «президента» России.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на «инаугурацию» российского диктатора приедут представители шести стран-членов Европейского Союза.

Согласно списку, который опубликовало «Радио Свобода», на так называемую «инаугурацию» диктатора прибудут дипломаты из Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.

В то же время о намерении не отправлять своих представителей на «инаугурацию» Путина сообщили Великобритания, Литва, Латвия, Канада, Чехия и Эстония.

6 мая МИД Украины заявил о непризнании Путина президентом России и назвал предстоящую церемонию вступления российского диктатора Владимира Путина в должность «президента» попыткой российских властей «создания иллюзии» законности пребывания одного человека у власти.

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