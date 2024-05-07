WP: Шойгу балансирует на грани отставки 7.05.2024, 14:26

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В России ожидаются кадровые перестановки.

В позолоченном Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где когда-то короновали российских царей, Владимир Путин во вторник принес присягу на верность конституции России во время своей инаугурации на пятый президентский срок.

Как пишет The Washington Post, Путин заявил, что он ставит безопасность России превыше всего, и пообещал, что страна победит. После его слов произошел салют из 30 орудий.

Российское государственное телевидение секунду за секундой освещало, как Путин шел по длинным коридорам своих кремлевских владений, а затем сел в обновленный лимузин Auras Senat, который довез его на церемонию.

Путин снова объявил себя президентом

Во время встречи Путина с членами правительства в понедельник, готовясь к началу своего нового срока, Министерство обороны России объявило, что в ближайшее время проведет учения с тактическими ядерными ракетами, обвинив западных официальных лиц в эскалационной риторике в отношении войны в Украине. МИД России также вызвал послов Великобритании и Франции, направив жесткий месседж о более жестком подходе России к Западу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения являются ответом на заявления Франции и Великобритании о войне в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон активно отказывается исключать отправку сухопутных войск в Украину. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил на прошлой неделе, что Украина теперь имеет право использовать британское оружие для ударов по территории России.

Путин, начиная с 2008 года, неоднократно обходил ограничения срока пребывания у власти. В этом году он одержал убедительную победу на выборах, которые на Западе считают недемократическими.

Конституция России 1993 года, принятая при президенте Борисе Ельцине, была первой попыткой России установить верховенство права и демократии, и содержала высокие обязательства в отношении свободы слова, права на протесты, свободных выборов и прав человека, провозглашая, что «права и свободы народа должны быть высшей ценностью».

Путин неуклонно устранял все это с тех пор, как он впервые был избран в 2000 году. Независимая российская группа наблюдения за выборами «Голос» после переизбрания Путина в марте заявила, что Россия никогда не видела, чтобы голосование «настолько противоречило конституционным стандартам».

«Кампания проводилась в условиях, когда основополагающие статьи российской конституции, гарантирующие политические права и свободы, по сути, не действовали», - заявили в группе.

По обновленному законодательству, Путин может править Россией до 2036 года, когда ему исполнится 83 года. С момента последней инаугурации Путина в 2018 году многое изменилось. Его главный политический соперник Алексей Навальный загадочно умер в феврале в тюремной колонии. Сам Путин провел масштабную кампанию политических репрессий, разгромив оппозицию, посадив активистов, культурных деятелей, блогеров, журналистов и политиков.

Он также развязал войну против Украины, требуя кардинальной перестройки системы безопасности Европы на российских условиях. Война привела к колоссальным потерям россиян и украинцев, в том числе тысяч мирного населения Украины, а также уничтожению украинских городов, промышленности, инфраструктуры, больниц, учебных заведений и церквей.

Россия захватила крупнейшую в Европе атомную электростанцию, ее считают ответственной за катастрофическое разрушение Каховской дамбы.

От войны страдают приграничные области РФ. Нападения на Белгород и окрестности подчеркнули неспособность Путина предотвратить переброску войны в Украине на территорию России.

Вторжение и изоляция Путина также лишили Россию ее самого прибыльного энергетического рынка - Европы. Государственный газовый гигант «Газпром» на прошлой неделе обнародовал первые убытки за 20 лет, потеряв 6,9 миллиарда долларов в 2023 году после резкого падения экспорта в Европу.

Нелегитимный

В прошлом месяце Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала переизбрание Путина нелегитимным, призвав всех членов Европейского Союза отказаться от признания его президентом России после инаугурации.

«Правительство России уходит в отставку после инаугурации. Прокремлевские СМИ распространяют предположения о перестановках в кабинете, включая возможную замену Сергея Шойгу на посту министра обороны, что означало бы признание того, что война России против Украины сейчас на третьем году не идет по плану», - пишет издание.

Представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано заявил, что Брюссель еще не решил, примут ли его чиновники участие в инаугурационных мероприятиях в Москве.