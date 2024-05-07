Пашинян грозит отключить российские телеканалы в Армении 1 7.05.2024, 15:21

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Кремлевская пропаганда игнорирует все требования Еревана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы, если Россия проигнорирует требования властей республики.

«Договор предполагает уважение к Армении и ее интересам. Учитывая дружественные отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь потребовать. Но если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены, не должны вещать», — цитирует Пашиняна «РИА Новости».

В марте в Армении была запрещена трансляция авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в мультиплексе телеканала «РТР-Планета», а в декабре в республике на месяц приостанавливали вещание радио «Sputnik Армения». Причиной стала программа «Пятница с Тиграном Кеосаяном», в которой Комиссия по телевидению и радио усмотрела нарушения закона «Об аудиовизуальных медиа».