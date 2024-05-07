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Экономист разнес «кадровую» идею Лукашенко

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  • 7.05.2024, 15:36
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Экономист разнес «кадровую» идею Лукашенко

Инициатива диктатора обречена на провал.

Лукашенко предложил вернуться к советской практике, чтобы обеспечить предприятия работниками, — строить жилье там, где есть дефицит кадров. Почему эта инициатива обречена на провал, «Зеркалу» объяснил старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

Экономист Дмитрий Крук считает, что решить проблему дефицита кадров с таким подходом не получится. Максимум, на что могут рассчитывать чиновники, — перенести нехватку кадров с одних предприятий (местностей или целых отраслей) на другие или из частного в госсектор. «Но это не решит саму проблему, потому что в таком случае дефицит кадров будет более остро стоять в том регионе или отрасли, откуда случился переток людей. Тем более что в масштабе всей экономики количество трудовых ресурсов от этого не изменится», — поясняет аналитик.

Во-первых, эту идею можно было бы применять при хорошей демографической ситуации, которая позволяет стимулировать к переезду молодежь, которая выходит на рынок труда, отмечает Дмитрий Крук. Но с этим у Беларуси все довольно плохо — население стремительно сокращается. Одновременно снижается доля трудовых ресурсов (то есть количество людей, которые потенциально могут работать, по отношению к общей численности населения).

— Плюс ко всему этому демографическому «счастью» за последние три года, по минимальным оценкам, около 300 тысяч человек переехали в другие страны (точных официальных данных нет, а оценки экспертов разнятся). Это еще больше усугубляет ситуацию, — подчеркивает экономист. — Следовательно, говорить о том, что есть потенциально свободная группа людей, которую можно было бы таким образом куда-то направить, тоже не приходится.

Возможно, чиновники хотят сделать ставку на трудовую миграцию сельского населения, когда говорят, что будут строить жилье там, где не хватает кадров. Похожая практика широко применялась в СССР (для Беларуси это были 1960−1980-е годы), тогда из деревень в города шли потоки людей. В тот же период активно развивались технологии в сельском хозяйстве, что позволяло высвобождать часть рабочей силы на селе, и часть людей массово уезжала трудиться на промышленные производства. Сейчас же в Беларуси доля городского населения превышает 78%. Значит, потенциал этого инструмента уже исчерпан. Это вторая причина, почему задумка Лукашенко может провалиться.

Третий аргумент, по мнению аналитика, почему идея Лукашенко может провалиться, — рост такого показателя, как обеспеченность жильем. По официальной статистике, он существенно ускорился. Строительство жилья для нуждающихся с середины 2000-х до 2014 года привело к тому, что число таких людей снизилось.

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