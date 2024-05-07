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Главная проблема Путина

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  • Владимир Фесенко
  • 7.05.2024, 17:29
  • 2,004
Главная проблема Путина
Владимир Фесенко

Главу Кремля игнорируют.

Ничего критически нового после инаугурации Путина мы не увидим. Однозначно будет продолжение или, возможно, даже усиление войны. И точно можно ожидать ухудшения отношений между Россией и глобальным Западом. При этом, если речь будет идти только о дипломатической войне, то это - лучший вариант.

Ведь во время этой каденции Путина существует вероятность и прямого военного столкновения России и НАТО.

Что касается внутренней кухни, то мы сможем увидеть усиление репрессий внутри РФ, страна станет еще более тоталитарной. Этот процесс уже начался, и он будет продолжаться и даже усилится с нового срока президентства Путина.

Сейчас есть много информации о том, что после очередного прихода к власти, Путин заменит министра обороны - Шойгу. Однако это исключительно разборки между кремлевскими кланами, которые никак не повлияют на ход боевых действий, ведь решение о начале войны принимал не Шойгу, или любой другой генерал, а именно Путин.

Сейчас также идет много дискуссий, признает ли мир Путина как президента. Но не стоит считать, что что-то кардинально изменится.

Страны, которые поддерживают стабильные отношения с РФ, такие как часть Африки, Азии, Латинской Америки, продолжат это делать. Они будут продолжать свои политические, экономические и другие виды отношений на том уровне, на котором это происходило и до инаугурации.

Что касается стран Запада, то мы и до этого видели двойственность, она и останется. В чем это заключается? Страны Запада не воспринимают и не будут воспринимать Путина как демократически избранного президента России. Однако, его и в дальнейшем будут признавать как государственного руководителя РФ. И если говорить о каких-либо переговорах или договоренностях, то к Путину будут обращаться, ведь именно он представляет свою страну на международной арене.

И здесь речь идет не просто об очередной стране с диктатором во главе, как вот Ирак во главе с Саддамом Хусейном.

Россия - это государство, которое обладает вторым по величине ядерным потенциалом в мире. Здесь можно вспомнить времена Холодной войны. Когда страны Запада не воспринимали политическую ситуацию в СССР, но в то же время, они признавали руководство государства.

Именно с ними проводили любые переговоры, подписывали договоренности, вели торговлю и тому подобное.

То же самое мы видим сейчас. Можем вспомнить начало войны, 2022 год, когда между США и Россией проходили переговоры о возможном применении Москвой тактического ядерного оружия. Тогда американские официальные лица участвовали в переговорах с российскими коллегами. Подобный подход к переговорам может продолжаться и в дальнейшем.

В чем заключается главная проблема Путина - это отсутствие контактов. С начала полномасштабной войны большинство лидеров мира его игнорируют. За это время он имел контакт только с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Но Россия определенным образом действовала на международной арене. Поэтому продолжит делать это в дальнейшем через представителей Кремля.

Если говорить об окончании войны в Украине и мирных переговорах, то не стоит ждать, что в них лично будут участвовать Путин и Зеленский. Этот процесс также организуют их представители. Мы это уже видели на примере переговоров в Стамбуле в начале полномасштабного вторжения, или при подписании договоренностей по «зерновому коридору». Поэтому, вполне вероятно, что судьбу окончания войны Украина решит с Россией не на президентском уровне, а путем отдельных договоренностей между Киевом, Москвой и посредниками.

Владимир Фесенко, unian.net

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