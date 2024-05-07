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Светлана Тихановская встретилась с генсеком НАТО

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  • 7.05.2024, 18:13
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Светлана Тихановская встретилась с генсеком НАТО

Она также выступила перед Североатлантическим советом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал Светлану Тихановскую в штаб-квартире НАТО для обмена мнениями. Тихановская также выступила перед Североатлантическим советом.

Столтенберг высоко оценил мужество и лидерские качества Тихановской в отстаивании демократии и прав человека в Беларуси. Он выразил обеспокоенность в связи с возобновлением репрессий со стороны режима Лукашенко в отношении оппозиции и гражданского общества. Генеральный секретарь вновь заявил, что народ Беларуси имеет право жить в условиях свободы и демократии.

Генеральный секретарь также обсудил противодействие Тихановской размещению российского ядерного оружия на территории Беларуси. «Минск оказывает поддержку, играющую важную роль для России, и предоставляет территорию и инфраструктуру российским войскам для нападения на Украину и продолжения агрессивной войны», – сказал он. Страны НАТО призвали Беларусь прекратить соучастие в войне, развязанной Россией, и соблюдать нормы международного права. Кроме того, страны НАТО осудили объявленное Россией намерение разместить ядерное оружие и комплексы, оснащенные ядерным оружием, на территории Беларуси.

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