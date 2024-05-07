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На Солнце за сутки зафиксировали десять вспышек

  • 7.05.2024, 22:29
На Солнце за сутки зафиксировали десять вспышек

Две вспышки сопровождались нарушениями коротковолновой связи.

На Солнце 7 мая произошло десять вспышек класса М, сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ) Росгидромета.

В 00:48 по Минску ученые зафиксировали первую вспышку балла М.1.3. Интенсивность последней вспышки, зарегистрированной в 19:30 по Минску, оценили в М8.2 балла, она была самой мощной.

Продолжительность всех десяти явлений составила от девяти до 45 минут. Две вспышки сопровождались нарушениями коротковолновой связи.

Наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла — уровня X6.3 — была зафиксирована 22 февраля. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20.

Вспышки на Солнце сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды. В зависимости от траектории вспышки облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. Метеозависимые люди во время вспышек могут столкнуться с головной болью, проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний.

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