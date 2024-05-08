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«Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов

  • 8.05.2024, 0:11
«Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов

В полуфинале немецкий клуб победил французский «ПСЖ».

Дортмундская «Боруссия» обыграла французский «Пари Сен-Жермен» и вышла в финал Лиги чемпионов. Ответная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.

Ответная встреча прошла 7 мая в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Боруссии». Автором единственного гола стал защитник дортмундцев Матс Хуммельс, который отличился на 50‑й минуте. В первом матче, который прошел 1 мая в Дортмунде, немецкая команда также победила со счетом 1:0.

Парижский клуб выставил самый молодой состав для полуфиналиста Лиги чемпионов за последние 15 лет, средний возраст команды составил 24 года и 157 дней. Также парижане установили рекорд за последние 20 лет по ударам в каркас ворот в Лиге чемпионов: в ответном матче с «Боруссией» у них было 4 попадания в каркас, а за весь турнир — 14.

«ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов, но в 2020 году дошел до финала, где уступил «Баварии». 28 апреля «ПСЖ» досрочно стал победителем чемпионата Франции по футболу сезона-2023/24. В январе «ПСЖ» обыграл «Тулузу» в матче за Суперкубок Франции по футболу.

«Боруссия» является восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии, двукратным финалистом Кубка УЕФА. Немецкий клуб выигрывал Лигу чемпионов один раз — в сезоне-1996/97.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с «Баварией» или мадридским «Реалом». В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2. Ответный матч между этими командами состоится 8 мая. Игра пройдет в Мадриде (Испания). «Бавария» является шестикратным победителем Лиги чемпионов. «Реал» брал трофей 14 раз.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

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