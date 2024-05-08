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«Беларуская выведка»: Шойгу приказал привести в повышенную боевую готовность ядерное оружие в Беларуси

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  • 8.05.2024, 12:25
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«Беларуская выведка»: Шойгу приказал привести в повышенную боевую готовность ядерное оружие в Беларуси

Речь идет о тактических ракетах.

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» в Минобороны Беларуси сообщили, что учения по применению «тактических ракет со специальной частью» (тактического ядерного оружия — ред.) проводятся под управлением российского командования.

Приказ на развертывание и приведение в состояние «повышенной боевой готовности» с выходом в заданные районы и целеуказанием тактических ракетных комплексов был отдан министром обороны РФ Шойгу и по команде продублирован Минобороны РБ.

Из РФ прибыли спецкоманды из командного и инженерного состава для выполнения контрольных и операционных функций. Белоруские военнослужащие (командование и боевые расчёты) выполняют функции «дублёров». Военнослужащим РБ лишь доведены задачи ограниченного характера (расчёты выполняют логистические функции). Целеуказание осуществляется прибывшими россиянами и белоруской стороне не доводятся. Никто не знает, есть ли реальные цели вообще.

Отрабатываются процедуры снятия с хранения, транспортировки в подразделения тактических ракет, установка «спецчастей» и доведение целей и задач с совершением коротких маршей в районы пусков.

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