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Россия национализировала крупнейшего в стране производителя макарон

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  • 8.05.2024, 17:26
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Россия национализировала крупнейшего в стране производителя макарон

Это один из мировых лидеров.

Российские власти продолжают курс на ползучую национализацию крупных активов частного бизнеса, несмотря на заверения президента Владимира Путина о том, что пересмотра итогов приватизации 1990х в стране не будет. Вслед за 15 оборонными заводами и еще тремя сотнями предприятий стоимостью более триллиона российских рублей в госсобственность перешло АО «Макфа» — крупнейший в стране производитель макаронных изделий.

В среду Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства всех активов «Макфы» и аффилированных с ней компаний, сообщил «Интерфаксу» адвокат Игорь Трунов.

В иске Генпрокуратура утверждала, что «Макфа» и десяток других предприятий, включая «Смак» и «Челябинскоблгаз», должны быть национализированы, поскольку их бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов вели предпринимательскую деятельность, одновременно работая в органах власти.

Ответчики в течение многих лет использовали свое высокое положение «для достижения собственных бизнес-интересов», нарушая запреты и ограничения, установленные антикоррупционным законодательством, подчеркивали прокуроры. Так, Юревич с 2000 по 2005 год был депутатом Госдумы, до 2010 года возглавлял Челябинск, а позже до 2014 года — Челябинскую область. Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.

АО «Макфа» входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий и внесена в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. Генпрокуратура оценила капитализацию активов «Макфы» в 22 млрд руб., а «Первого хлебокомбината» — в 3,7 млрд руб. По данным ведомства, ежегодная выручка обоих предприятий превышает 31 млрд руб.

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