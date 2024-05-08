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Каждый 24-й житель Нью-Йорка оказался миллионером

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  • 8.05.2024, 18:05
Каждый 24-й житель Нью-Йорка оказался миллионером

Совокупное состояние его жителей превысило $3 трлн.

Состояние жителей Нью-Йорка превышает $3 трлн, каждый 24-й из них — миллионер, пишет Bloomberg со ссылкой на рейтинг самых богатых городов 2024 года, составленный консалтинговой компанией Henley&Partners.

Согласно исследованию Henley&Partners, Нью-Йорк занял первую строчку рейтинга, за ним следуют область залива Сан-Франциско (включает в себя Сан-Хосе, Сан-Франциско и Пало-Альто), Токио, Сингапур и Лондон. Дубай расположился на 21-м месте. Всего в списке находятся 50 городов.

В Нью-Йорке насчитали около 350 тыс. миллионеров, что на 48% больше показателя 2013 года. «Это означает, что примерно каждый 24-й из 8,26 млн жителей имеет семизначный чистый капитал по сравнению с примерно каждым 36-м в 2013 году», — пишет Bloomberg. Также, согласно данным Henley&Partners, в городе остается большая доля сверхбогатых жителей — 60 миллиардеров и 744 человека с состоянием более $100 млн.

В области залива Сан-Франциско насчитали 305,7 тыс. миллионеров (рост на 82% по сравнению с 2013 годом), в Токио — 298,3 тыс. (минус 5%), в Сингапуре — 244,8 тыс. (плюс 64%), в Лондоне — 227 тыс. (минус 10%).

Гендиректор Henley&Partners Юрг Штеффен заявил, что развитие самых богатых городов в последние годы стимулировали высокие показатели финансовых рынков. «Рост S&P 500 на 24% в прошлом году наряду с ростом Nasdaq на 43% и ошеломляющим ростом биткоина на 155% укрепили состояние богатых инвесторов. Кроме того, стремительный прогресс в области искусственного интеллекта, робототехники и технологии блокчейн предоставил новые возможности для создания и накопления богатства», — сказал он.

Однако в ряде городов наблюдалась обратная тенденция. Например, Лондон потерял 10% миллионеров, в том числе из-за решения Великобритании выйти из ЕС, пишет Bloomberg. Сократилось и их количество в Гонконге на 4%, поскольку обеспеченные люди после пандемии массово переехали в Сингапур.

Среди городов, находящихся на подъеме, — китайский Шэньчжэнь, где количество миллионеров за десять лет выросло на 140%. Более чем вдвое увеличилось их число в Бангалоре (Индия), Хошимине (Вьетнам) и Скотсдейле (США), отмечает агентство.

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