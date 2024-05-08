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Какой будет погода в Беларуси 9 мая

  • 8.05.2024, 18:08
Какой будет погода в Беларуси 9 мая

Ожидаются ночные заморозки.

Ночные заморозки и преимущественно без осадков прогнозируется в Беларуси 9 мая. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь днем в некоторых районах по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый ночью, слабый, днем 3-8 м/с.

Ночью на большей части территории республики прогнозируются заморозки от 0 до минус 5 градусов, местами, а по юго-западу во многих районах температура воздуха составит плюс 1-5 градусов. Днем температура достигнет плюс 9-15 градусов, по юго-западу — до плюс 17.

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