ЕС согласовал план использования доходов от активов РФ 1 8.05.2024, 19:15

Проценты от активов пойдут на военную помощь и восстановление Украины.

Евросоюз сделал очередной шаг в принятии решения об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. В среду, 8 мая, послы стран ЕС на заседании в Брюсселе по итогам продолжавшихся несколько недель консультаций согласовали соответствующий план, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия.

Согласно сообщению, достигнуто принципиальное соглашение по мерам, касающимся доходов от заблокированных активов РФ. Эти деньги пойдут на поддержку восстановления Украины, ставшей целью российской военной агрессии, а также для обороны этой страны. При этом только в текущем году данная сумма может составить до 3 млрд евро.

🇺🇦 EU ambassadors agreed in principle on measures concerning extraordinary revenues stemming from Russia’s immobilised assets.



👉 The money will serve to support #Ukraine's recovery and military defence in the context of the Russian aggression. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) May 8, 2024

Переговоры по этому плану затянулись, в том числе, из-за того, что Австрия и ряд других государств отказывались участвовать в непосредственных поставках оружия и боеприпасов. По требованию этих стран достигнута договоренность, что часть процентов от российских доходов будет использоваться и для других видов помощи, передает агентство dpa.

По данным Еврокомиссии, в ЕС заморожены активы российского Центробанка на общую сумму около 210 млрд евро. Расположенный в Бельгии депозитарий Euroclear сообщил, что в 2023 году на эти деньги получены проценты в размере около 4,4 млрд евро.