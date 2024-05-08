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В Москве скончалась жена депутата от «Единой России», обвинявшая мужа в насилии

  • 8.05.2024, 21:37
В Москве скончалась жена депутата от «Единой России», обвинявшая мужа в насилии

Валерий Демин недавно вернулся с войны в Украине.

В Москве скончалась супруга муниципального депутата от партии «Единая Россия» Анастасия Демина, ранее обвинявшая мужа в домашнем насилии.

Как сообщает издание Вaza, Демина обращалась в больницу и полицию из-за побоев в конце февраля. В этот момент её супруг, Валерий Демин, вернулся с войны в Украине в отпуск. Согласно заявлению пострадавшей, муж избил ее, рассердившись на то, что, по его мнению, жена перестала справляться с работой по дому.

О причинах смерти Анастасии Деминой ничего не сообщается. Известно, что тело умершей обнаружили ее дети, и что о смерти первым сообщил сам Валерий Демин на своей странице «ВКонтакте». О причинах случившегося он также не упомянул.

Отмечается, что Анастасия Демина, как и ее супруг, является муниципальным депутатом от «Единой России».

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