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«Реал» в невероятном матче победил «Баварию»

  • 9.05.2024, 0:12
«Реал» в невероятном матче победил «Баварию»

Испанский клуб вышел в финал Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» победил мюнхенскую «Баварию» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Хоселу (88‑я и 90+1‑я минуты), у гостей отличился Альфонсо Дэвис (68).

В первом матче, который прошел 30 апреля в Мюнхене, была зафиксирована ничья — 2:2. По сумме двух встреч «Реал» в 18‑й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), мадридский клуб является 14‑кратным победителем турнира.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на арене «Уэмбли» в Лондоне. Соперником «Реала» станет дортмундская «Боруссия», которая побеждала в Лиге чемпионов один раз.

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