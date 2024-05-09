«Реал» в невероятном матче победил «Баварию»
- 9.05.2024, 0:12
Испанский клуб вышел в финал Лиги чемпионов.
Мадридский «Реал» победил мюнхенскую «Баварию» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Хоселу (88‑я и 90+1‑я минуты), у гостей отличился Альфонсо Дэвис (68).
В первом матче, который прошел 30 апреля в Мюнхене, была зафиксирована ничья — 2:2. По сумме двух встреч «Реал» в 18‑й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), мадридский клуб является 14‑кратным победителем турнира.
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на арене «Уэмбли» в Лондоне. Соперником «Реала» станет дортмундская «Боруссия», которая побеждала в Лиге чемпионов один раз.
ALPHONSO DAVIES HAS SCORED FOR BAYERN, REAL MADRID ARE HEADING OUT OF THE CHAMPIONS LEAGUE pic.twitter.com/bY7l7qLlF8— Jacky (@MCFC_Jacky) May 8, 2024
TE QUIERO JOSELU 😍😍😍😍 pic.twitter.com/94yV7dgxnF— REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 8, 2024
JOSELU TE AMOOOOO pic.twitter.com/dW0O8pM72O— REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 8, 2024