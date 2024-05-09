«Реал» в невероятном матче победил «Баварию» 9.05.2024, 0:12

Испанский клуб вышел в финал Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» победил мюнхенскую «Баварию» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Хоселу (88‑я и 90+1‑я минуты), у гостей отличился Альфонсо Дэвис (68).

В первом матче, который прошел 30 апреля в Мюнхене, была зафиксирована ничья — 2:2. По сумме двух встреч «Реал» в 18‑й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), мадридский клуб является 14‑кратным победителем турнира.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на арене «Уэмбли» в Лондоне. Соперником «Реала» станет дортмундская «Боруссия», которая побеждала в Лиге чемпионов один раз.