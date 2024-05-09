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Рой дронов атаковал нефтебазу РФ под Анапой

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  • 9.05.2024, 8:08
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Рой дронов атаковал нефтебазу РФ под Анапой

Вспыхнул мощный пожар.

Ночью 9 мая была атакована нефтебаза в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Повреждены несколько резервуаров. Кроме того, в российском Белгороде прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

Взрывы на нефтебазе «Темп» на окраине Юровки были слышны около 2 часов ночи, пишут российские Telegram-каналы.

По сообщениям журналистов, нефтебазу атаковали шесть украинских беспилотников.

На одном из видео видно, как на месте «прилета» начался крупный пожар.

Жители Юровки рассказали, что услышали «гул мотора в небе», потом взрыв и яркую вспышку.

Оперативный штаб Краснодарского края РФ сообщил, что БПЛА атаковали нефтебазу в селе Юровка, передает ВВС.

«Около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров», - говорится в сообщении.

К ликвидации огня были привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники.

«На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщает штаб.

Российские телеграмм-каналы пишут, что в российском Белгороде прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

Телеграм-канал «Go31/Новости» передал, что горят несколько машин. Кроме того, загорелся гаражный кооператив, пишет «База». В нескольких домах выбиты окна.

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