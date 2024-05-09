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Ученые обнаружили атмосферу на алмазной планете, похожей на Землю

  • 9.05.2024, 11:52
  • 1,318
Ученые обнаружили атмосферу на алмазной планете, похожей на Землю

Она смогла создать ее заново.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили наличие плотной атмосферы у суперземли. Но оказалось также, что эта планета, которая как предполагается, состоит из алмазов, потеряла свою атмосферу, а затем смогла создать новую, пишет Space.

Астрономы провели новое исследование экзопланеты 55 Рака е, которая также имеет название Янссен. Этот мир почти в 2 раза больше Земли по размеру и почти в 9 раз – по массе. Поэтому планета относится к классу суперземля и вращается вокруг звезды 55 Рака А, которая является более яркой в двойной звездной системе 55 Рака на расстоянии 41 световой год от нас.

Плотность планеты настолько высокая, что астрономы предположили, что она в сановном состоит из углерода, который спрессован в алмазы. Но 55 Рака е находится очень близко к своей звезде, а потому ее орбитальный период составляет всего 17 часов. Температура на планете очень высокая – примерно 2400 градусов Цельсия. Поэтому предполагается, что поверхность 55 Рака е покрыта океаном из расплавленной лавы.

На подобных каменистых планетах излучение звезды уничтожает их атмосферу. Но авторы нового исследования выяснили, что этот мир обладает очень плотной атмосферой, а это значит, что планета смогла создать вторичную атмосферу и ученые считают, что знают, как это произошло.

Еще в 2016 году астрономы обнаружили водород и гелий в предполагаемой атмосфере 55 Рака е. Новые результаты показали, что на планете действительно имеется очень плотная атмосфера, но она является не первичной, которая была у планеты, а вторичной. Ее создать, как считают ученые, помогла расплавленная порода на поверхности планеты. Расплавленная лава способствует процессу выделения газов из недр, а потому у планеты теперь существует новая атмосфера.

Авторы считают, что первичная атмосфера 55 Рака е действительно состояла в основном из водорода и гелия, но состав вторичной атмосферы остается неопределенным. Предполагается, что она может состоять из воды, окиси углерода и двуокиси углерода. По словам ученых, они впервые обнаружили вторичную атмосферу на каменистой планете за пределами Солнечной системы.

Ученые не уверены в том, что на другим горячих суперземлях может произойти нечто подобное. Такая же планета, но меньшего размера, которая находится близко к звезде вряд ли сможет создать и удержать новую атмосферу. По своим характеристикам 55 Рака е наиболее оптимально подходит для такого процесса.

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