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СМИ: Дроны на самом деле поразили две нефтебазы под Анапой

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  • 9.05.2024, 12:57
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СМИ: Дроны на самом деле поразили две нефтебазы под Анапой

Стали известны новые детали ночной атаки на РФ.

В ночь на 9 мая в Юровке Краснодарского края России были атакованы две нефтебазы. Как пишет российский телеграм-канал Astra, базы находятся в двух километрах друг от друга.

Так, один беспилотник атаковал нефтебазу ООО «Лукойл», в результате чего один резервуар с нефтью был поврежден, произошла утечка топлива, но пожар не возник.

В то же время еще 7 беспилотников атаковали уже соседнюю нефтебазу — ООО «Темп», которая специализируется на хранении мазута. На нефтебазе загорелись 3 цистерны с мазутом.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью власти Краснодарского края РФ сообщили об атаке украинских беспилотников на нефтебазу в селе Юровка под Анапой.

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