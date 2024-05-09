Беспилотники ударили по НПЗ в Башкортостане
- 9.05.2024, 12:59
Завод принадлежит «Газпрому».
В России произошла новая атака дронов на один из нефтеперерабатывающих заводов. Он находится в Башкортостане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Baza, Astra и Mash.
«Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкортостане», - говорится в сообщении Baza.
По данным Telegram-канала, на территории завода начался пожар. При этом якобы пострадавших нет.
Как отмечают в Telegram-канале Mash, сначала был характерный звук, после раздался взрыв. Предварительно, повреждена одна из установок на территории предприятия.
При этом, местные власти, как передает Telegram-канал Astra, уже успели отчитаться, что несмотря на ЧП, предприятие, якобы, продолжает работать в штатном режиме.
Отметим, что завод принадлежит «Газпрому».