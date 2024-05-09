Залужный назначен послом Украины в Великобритании
- 9.05.2024, 14:54
Зеленский подписал указ.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Об этом говорится в указе главы украинского государства №316/2024 от 9 мая.
«Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в указе.
Ранее Зеленский уволил Залужного с военной службы.