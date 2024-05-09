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Залужный назначен послом Украины в Великобритании

  • 9.05.2024, 14:54
Залужный назначен послом Украины в Великобритании
Валерий Залужный

Зеленский подписал указ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Об этом говорится в указе главы украинского государства №316/2024 от 9 мая.

«Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в указе.

Ранее Зеленский уволил Залужного с военной службы.

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