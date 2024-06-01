Израиль предложил мирный план по Газе
- 1.06.2024, 5:00
Байден раскрыл его детали.
Президент США Джо Байден раскрыл основные детали предложенной Израилем «дорожной карты» для прекращения огня в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского журналиста Джоша Уингроува.
По словам Байдена, мирный план состоит из трех этапов.
Первый этап продолжительностью шесть недель с «полным и всеобъемлющим прекращением огня» будет включать:
вывод израильских войск из всех «населенных районов Газы»;
освобождение «определенного количества» заложников, в том числе женщин, престарелых, раненых (некоторые из них - американцы);
освобождение сотен палестинских заключенных;
возвращение тел некоторых погибших заложников;
600 грузовиков с гуманитарной помощью в день;
начало переговоров о второй фазе.
Как рассказал американский президент, второй этап будет включать обмен всех оставшихся живых заложников и «окончательное прекращение боевых действий».
При этом Байден предупредил, что существует еще много деталей, которые необходимо обсудить.
На третьем этапе начнется восстановление и будут возвращены останки погибших заложников.
«ХАМАС говорит, что хочет прекращения огня. Это соглашение - возможность для них доказать, что они действительно намерены», - подчеркнул Байден.
Он призывает ХАМАС сесть за стол переговоров, а правительство Израиля предоставить своей переговорной группе «необходимую гибкость для заключения этого соглашения».