В метро Москвы произошла масштабная авария 1.06.2024, 8:07

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Люди выбирались пешком из тоннеля.

Вечером в пятницу, 31 мая, в московском метро произошло ЧП – очевидцы сообщали о задымлении на красной ветке. На станции «Спортивная» поезд остановился в тоннеле, люди выбирались оттуда пешком.

Об этом писали российские СМИ, отмечая, что пострадали по меньшей мере пятеро россиян. На Сокольнической линии было приостановлено движение поездов от «Университета» до «Парка культуры».

«Минимум 5 человек пострадали в метро Москвы после остановки движения, им оказывается медпомощь», – писали российские издания и Telegram-каналы.

Тем временем в московском департаменте транспорта заявили, что спасатели эвакуировали из метро 171 человека, в том числе 12 детей. По официальным данным, люди не пострадали, а причиной задымления стала небольшая техническая неисправность.

В департаменте сообщили, что пожара в поезде или тоннеле не было, а произошла «поломка состава».