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Толпа агрессивных мигрантов пошла на штурм польской границы из Беларуси

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  • 1.06.2024, 9:52
  • 3,656
Толпа агрессивных мигрантов пошла на штурм польской границы из Беларуси

Жесткое видео отражения атаки в Хайнувском повяте.

Журналист Radio ZET Мариуш Гершевский опубликовал видео штурма польско-беларусской границы группой агрессивных мигрантов. Польские солдаты применили слезоточивый газ, в их сторону летели камни и палки.

На видео около сотни агрессивно настроенных мужчин пытаются прорваться через ограждение из колючей проволоки. Польские солдаты вынуждены укрываться за щиты и применять слезоточивый газ. Атмосфера крайне напряженная.

«Крайне неспокойно на границе! Информаторы утверждают, что такого давления не было уже давно. К границе подтягиваются подкрепления», — подписал видео журналист.

Сообщается, что столкновения происходили в Хайнувском повяте 31 мая, около 13:30.

Ранее Charter97.org сообщал, что двое польских солдат получили ранения в результате нападения мигрантов.

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