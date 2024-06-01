Толпа агрессивных мигрантов пошла на штурм польской границы из Беларуси 6 1.06.2024, 9:52

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Жесткое видео отражения атаки в Хайнувском повяте.

Журналист Radio ZET Мариуш Гершевский опубликовал видео штурма польско-беларусской границы группой агрессивных мигрантов. Польские солдаты применили слезоточивый газ, в их сторону летели камни и палки.

На видео около сотни агрессивно настроенных мужчин пытаются прорваться через ограждение из колючей проволоки. Польские солдаты вынуждены укрываться за щиты и применять слезоточивый газ. Атмосфера крайне напряженная.

«Крайне неспокойно на границе! Информаторы утверждают, что такого давления не было уже давно. К границе подтягиваются подкрепления», — подписал видео журналист.

Сообщается, что столкновения происходили в Хайнувском повяте 31 мая, около 13:30.

Ранее Charter97.org сообщал, что двое польских солдат получили ранения в результате нападения мигрантов.

Ekstremalnie niespokojnie na granicy! Informatorzy twierdzą, że takiego naporu nie było od dawna. Nad granicę ściągane są posiłki. (Uwaga film zawiera słowa niecenzuralne) ⁦@Gruca_Radoslaw⁩ pic.twitter.com/Sks4lyqGTc — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) May 31, 2024