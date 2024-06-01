Байден предложил Израилю подробный план перемирия в Газе 1.06.2024, 12:41

Мирное урегулирование предусматривает три этапа.

Президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время ХАМАС больше не способен совершить еще один теракт 7 октября, поскольку за последние восемь месяцев израильская армия существенно ослабила войска террористической группировки.

Об этом он сказал в Белом доме в пятницу, 31 мая и предложил Израилю принять мирное соглашение и изложил его условия.

«На данный момент ХАМАС больше не способен осуществить еще одну атаку 7 октября, которая является одной из главных целей израильтян в этой войне, и, откровенно говоря, справедливой», — подчеркнул Байден.

Он добавил, что предложенное Израилем соглашение состоит из трех этапов: первый этап продлится шесть недель и будет включать:

полное и всеобъемлющее прекращение огня;

вывод израильских войск из всех населенных пунктов сектора Газа;

освобождение ряда заложников — в том числе женщин, стариков, раненых — в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных.

возвращение останков погибших заложников их семьям;

возвращение гражданского населения Палестины в свои дома и районы во всех районах Газы, в том числе на севере;

рост количества гуманитарной помощи в анклав: 600 грузовиков ежедневно въезжали бы в Газу;

Он отметил, что при условии прекращения огня эту помощь можно было бы безопасно и эффективно распределять среди всех, кто в ней нуждается, а Международное сообщество предоставит сотни тысяч временных убежищ, включая жилье.

В течение шести недель первой фазы Израиль и ХАМАС договорились бы о необходимых договоренностях, чтобы перейти ко второй фазе, то есть к окончательному прекращению боевых действий.

Он также добавил, что существует ряд деталей, которые необходимо обсудить для перехода от первой фазы ко второй, поскольку Израиль захочет убедиться, что его интересы будут защищены.

В предложении сказано, что если диалог по первой фазе займет более шести недель, то прекращение огня все равно будет продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться переговоры.

По словам Байдена, США, Египет и Катар будут работать над тем, чтобы обеспечить продолжение переговоров до тех пор, пока все договоренности не будут достигнуты и не будет возможности начать вторую фазу.

«Есть американские заложники, которых можно было бы освободить на этом этапе, и мы хотим, чтобы они вернулись домой», — сказал Байден, добавив, что он призвал руководство Израиля поддержать это соглашение, несмотря на любое давление.

Во время второго этапа сделки, по словам президента США:

состоится обмен заложниками, включая солдат-мужчин;

израильские войска выйдут из Газы;

пока ХАМАС будет выполнять свои обязательства, временное прекращение огня станет «прекращением боевых действий навсегда».

На третьем этапе начнется реализация обширного плана восстановления сектора Газа, а все останки погибших заложников будут возвращены их семьям.

«Это предложение, которое сейчас лежит на столе, и это то, о чем мы просили. Это то, что нам нужно… Я знаю, что в Израиле есть те, кто не согласится с этим планом и будет призывать к продолжению войны до бесконечности. Некоторые из них — даже в правительственной коалиции. И они четко дали понять: они хотят оккупировать Газу, они хотят продолжать воевать годами, и заложники для них не являются приоритетом», — подчеркнул Байден.

«А народу Израиля я хочу сказать вот что. Как человек, который всю жизнь был предан Израилю, как единственный американский президент, посетивший Израиль во время войны, как человек, который только что отправил американские войска на непосредственную защиту Израиля, когда он подвергся нападению со стороны Ирана, я прошу вас сделать шаг назад и подумать, что произойдет, если этот момент будет упущен», — добавил он.