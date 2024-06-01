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The Economist: Си обыграл Путина

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  • 1.06.2024, 14:19
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The Economist: Си обыграл Путина

Как Китай вытесняет РФ из рынка вооружений Африки.

Китай остается главным выгодоприобретателем плачевного положения России, которая застряла в войне против Украины. Пока Россия занята в войне на истощение против Украины, Китай перехватывает ее долю на рынке вооружения в Африке.

Об этом говорится в статье влиятельного издания The Economist.

Так называемая «СВО» стала большим подарком для Пекина. С одной стороны, китайцы получили возможность за бесценок скупать российские природные ресурсы, а с другой, устранили конкурента в лице Москвы на мировых рынках.

«В период с 2019 по 2023 годы не менее 21 страны Африки… получили крупные поставки китайского оружия. Предварительно, семь из десяти африканских армий теперь имеют на вооружении бронетехнику, которая производится в КНР», - говорится в статье.

Благодаря этому Китай имеет возможность наращивать свой военно-промышленный комплекс и модернизировать армию, готовясь к будущему возможному противостоянию с Западом. Пекин весьма агрессивно захватывает африканские рынки вооружения, предлагая покупателям скидки и различные бонусы. Не щадят китайцы и своего «стратегического партнера» Россию.

«Китай стал крупнейшим поставщиком оружия в страны Африки к югу от Сахары, забрав лидерство у России, чей экспорт оружия в регион в период с 2019 по 2023 год рухнул на 44%», - пишет издание.

И ситуация для РФ в этом плане будет только ухудшаться, учитывая нежелание путинского режима прекращать войну. Санкции будут усиливаться, усугубляя технологическое отставание страны-агрессора.

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