закрыть
1 июня 2024, суббота, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны

3
  • 1.06.2024, 15:24
  • 6,032
Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны

Хочет быть президентом-лузером?

Намерения кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине благодаря уступкам могут не только быть опасными для Украины, но и для позиции США в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

Глава украинского государства уверен, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше в случае победы в войне. По мнению президента, вероятная договоренность Трампа с Путиным не остановит диктатора.

«Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. То кем для всего мира будет этот президент США?» - сказал он.

Зеленский заявил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым. Речь идет не только о личных американских лидерах, но и об институционности США.

«И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не столь большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война», - заявил президент Украины.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин