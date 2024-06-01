Сегодня состоится финал Лиги чемпионов 1.06.2024, 15:40

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На «Уэмбли» сразятся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Сегодня, 1 июня, в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Встреча начнется в 22:00 по минскому времени.

Главным арбитром финала назначен словенец Славко Винчич.

На своем пути к финалу «Реал» обыграл «Лейпциг» (2:1), «Манчестер Сити» (4:4, 4:3 пен.) и «Баварию» (4:3).

«Боруссия» в плей-офф Лиги чемпионов оказалась сильнее ПСВ (3:1), мадридского «Атлетико» (5:4) и «ПСЖ» (2:0).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» со счетом 1:0.

Больше всего титулов Лиги чемпионов у «Реала» — 14 трофеев. Второе место занимает «Милан» (7 трофеев), замыкает тройку «Бавария» (6 трофеев).