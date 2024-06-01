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На Солнце произошла сильная вспышка

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  • 1.06.2024, 16:07
На Солнце произошла сильная вспышка

Ожидается ухудшение условий коротковолновой радиосвязи 1–2 июня.

В 01:03 по Минску 1 июня на Солнце в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Согласно прогнозу института, 1–2 июня в отдельные часы ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи (короткие волны).

Последний раз вспышка примерно такого класса Х1.4/2B была зафиксирована днем 29 мая, ее продолжительность составила 87 минут. В связи с этим событием в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщили, что Земля может оказаться под влиянием этой вспышки на выходных.

Вспышки на Солнце сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды. В зависимости от траектории вспышки облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо.

Контакт облака плазмы с планетой может привести к магнитным бурям на Земле, из-за которых происходят неполадки в работе энергосистем, а также сбиваются пути миграций птиц и животных. Чем сильнее вспышка, тем больше энергия и выше уровень магнитной бури.

Влияние магнитных бурь на здоровье людей остается неизученным, но склонным к метеозависимости людям рекомендуют полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления.

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