Минюст приостановил действие лицензии одного из столичных агентств недвижимости 1.06.2024, 18:29

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В Министерстве юстиции сообщили, что с 3 июня на три месяца приостанавливают действие лицензии на осуществление риелторской деятельности, предоставленной ООО «ЕЦН ПАКОДАН».

«В апреле текущего года названной риелторской организации вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о лицензировании. Среди прочих — нарушение порядка рекламирования объектов недвижимости, риелторские услуги в отношении которых оказывает ООО „ЕЦН ПАКОДАН“. Риелторской организации был предоставлен срок для устранения выявленных нарушений и принятия мер к надлежащей организации работы в соответствии с требованиями законодательства. Однако ООО „ЕЦН ПАКОДАН“ меры к устранению нарушений не приняты», — рассказали в Минюсте.

В связи с неустранением в установленный срок данных нарушений действие лицензии «ПАКОДАН» приостановлено на 3 месяца — с 3 июня по 2 сентября, заявили в ведомстве.