В Минске заработал бассейн под открытым небом 2 1.06.2024, 19:52

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Сколько стоит поплавать и позагорать.

С первого дня лета во Дворце водного спорта на улице Сурганова, 2а недалеко от станций метро «Академия наук» и «Парк челюскинцев» доступна летняя зона отдыха.

Зону отдыха открыли 1 июня. Она будет работать без выходных с 10 до 20 часов. В первый день там хватало посетителей, пишет «Онлайнер».

Стандартный билет на весь день с понедельника по четверг в этом сезоне стоит 25 рублей, с пятницы по воскресенье — 30 рублей.

Если зайти после 16.00, то цена составит 20 (с понедельника по четверг) и 25 рублей (с пятницы по воскресенье) соответственно. Можно приобрести и абонемент на восемь посещений. Он обойдется в 200 рублей.

Детям до 3 лет вход бесплатный. Для детей до 14 лет, пенсионеров, ветеранов и многодетных предусмотрены скидки.