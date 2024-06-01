В США нашли 6500-летнее каноэ 1.06.2024, 20:54

Ровесник Стоунхенджа.

Историки из Висконсина сообщили о важной находке на озере Мендота, недалеко от Мэдисона, где были обнаружены по меньшей мере еще одиннадцать доисторических каноэ.

Среди этих открытий — каноэ, датируемое 2500 годом до н.э., построенное примерно в то же время, когда возводился Стоунхендж. Результаты исследования были объявлены в пресс-релизе Исторического общества штата Висконсин 23 мая.

По информации Исторического общества Висконсина, два исторических каноэ были найдены на берегу озера в 2021 и 2022 годах. С тех пор было обнаружено еще одиннадцать древних каноэ вдоль древней береговой линии, которая постепенно оказалась под водой.

Возраст найденных каноэ различен, и самое молодое из них датируется 1250 годом нашей эры. Археологи полагают, что каноэ могли быть намеренно оставлены в воде зимой для защиты от замерзания и деформации, что было стандартной практикой.

С помощью радиоуглеродного анализа было установлено, что самое старое каноэ датируется 2500 годом до н.э., что делает его современником Стоунхенджа. Это каноэ было построено более чем за 1700 лет до появления первых жителей Древнего Рима и за 2500 лет до рождения Иисуса.

Каноэ были найдены вдоль затопленной береговой линии, что позволяет предположить, что в этом районе когда-то процветала неизвестная цивилизация. Дайверы также обнаружили каменные орудия, что может свидетельствовать о существовании древней деревни, местонахождение которой пока не установлено.

Доктор Эми Роузбро, государственный археолог Исторического общества штата Висконсин, отметила: «Даже не находя деревню, обнаружение этих каноэ и инструментов напоминает нам, что люди жили и работали вдоль озера на протяжении тысячелетий».

Квакенбуш, сотрудник по сохранению исторического наследия племени Хо-Чанк, добавил: «Увидеть эти каноэ собственными глазами — это мощный опыт. Они служат физическим воплощением устных традиций, которые коренные народы передавали из поколения в поколение».

Исследователи продолжают изучать озеро, используя современные технологии и методы дистанционного зондирования для дальнейших открытий. Доктор Роузбро подчеркнула, что озеро Мендота, хотя и меньше Великих озер, обладает значительным археологическим потенциалом.