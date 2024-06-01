У лукашистов заканчивается зерно 2 1.06.2024, 21:01

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Ситуация критическая.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Олег:

- Коллегия лукашистского Минсельхозпрода признала значительное падение производства мукомольно-крупяной продукции. В первом квартале 24-го произведено только 77 тысяч тонн, что составляет 78 % от запланированного и 81,7 % от произведённого в первом квартале 23-го. Особенно критическая ситуация в Витебской области, где выполнено 46,4 % плана и Минской – 53,5 % от запланированного.

Причина банальна – отсутствие зерна. Выращиваемого агрохунтой не хватает на внутренние потребности. В прошлом году пришлось покупать 500 тысяч тонн украденного рашистами в Украине. Путин щедро и бесплатно раздавал награбленное в Украине продовольствие африканским диктаторам. А Синепалому – продавал за живые деньги и за дорого, как вечному должнику.

До голода ещё далеко. Но то, что мукомольно-крупяная промышленности не хватает сырья – суровая реальность. Не понятно, чем будут кормить птицу и скотину в Беларуси. На фоне этого резко подорожают большая часть продуктов питания, что критично для многих белорусов.

Хотя, сильная «крепкохозяйственными талантами» агрохунта и до голода довести может.