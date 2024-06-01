К поджогам в торговых центрах Польши причастен зять белорусского дипломата 1.06.2024, 21:16

Расследование.

Как обнаружил Альянс расследователей Беларуси, Степан Костюченко, которого спецслужбы Польши подозревают в причастности к поджогам в торговых центрах (планировался поджог лакокрасочного завода), является не только бойцом ММА.

Альянс выяснил, что Костюченко связан как с белорусскими нацистскими группировками, так и с белорусским дипломатом.

Судя по материалам в открытых источниках, Степан под прозвищем «поляк» с середины 2000-х связан с ультраправыми группировками нацистского направления из числа близких к околофутбольному движению. Однако, несмотря на публикации в открытом доступе, силовики этим не слишком интересовались.

По фото автомобиля, опубликованному после задержания, Альянсу расследователей Беларуси удалось выяснить, что автомобиль «Рено Сандеро» с номерным знаком 8678РЕ-7 принадлежит Степану Костюченко.

Его жена Екатерина Сергеевна Костюченко — в девичестве Михневич — является дочерью бывшего генерального консула Беларуси в Гданьске Сергея Михневича.

С высокой степенью вероятности вербовка Степана Костюченко состоялась еще в Беларуси.

Степан Костюченко причастен к нацистской группировке Combat-18 (татуировка на ноге как подтверждение), Blood&Honor, а также к российскому батальону «Эспаньола» (сформирован из российских футбольных фанатов под кураторством ФСБ), утверждает АРБ.

Напомним, Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало накануне трех подозреваемых в работе на российскую разведку и совершении диверсий. Среди них двое граждан Беларуси и один гражданин Польши. Речь идет о поджигателях крупных объектов в Польше.