Китай выдвинул очередной ультиматум РФ1
- Андрей Коваленко
- 10.06.2024, 8:22
- 9,020
Москва вынуждена подчиняться.
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ, связанный с лесной промышленностью.
Китай отказался покупать российские пеллеты до возобновления экспорта необработанной древесины. Эта ситуация ставит Россию в сложное положение, поскольку после закрытия европейского рынка из-за санкций Китай остался почти единственным крупным покупателем российской древесины. Это позволяет Китаю диктовать свои условия.
Пекин также требует снизить цены на газ до внутрироссийского уровня, усложняя поставки и платежи через свои банки. Рост требований Китая свидетельствует о его растущем влиянии на российскую экономику и усилении зависимости Москвы от Пекина.
Власти РФ вынуждены идти на уступки из-за отсутствия альтернативных рынков сбыта. После потери западных рынков Россия зависит от Китая не только как от покупателя, но и как от поставщика товаров, в частности, для военно-промышленного комплекса.
Китай использует эту зависимость для усиления своего влияния и диктовки выгодных для себя условий.
Ситуация свидетельствует о серьезном изменении баланса сил между Россией и Китаем. Если раньше РФ могла позволить себе устанавливать собственные правила игры, то теперь она вынуждена подчиняться требованиям своего «партнера», который начинает активно использовать свое влияние.
Андрей Коваленко, Telegram