Китай выдвинул очередной ультиматум РФ 1 Андрей Коваленко

10.06.2024, 8:22

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Москва вынуждена подчиняться.

Китай выдвинул очередной ультиматум РФ, связанный с лесной промышленностью.

Китай отказался покупать российские пеллеты до возобновления экспорта необработанной древесины. Эта ситуация ставит Россию в сложное положение, поскольку после закрытия европейского рынка из-за санкций Китай остался почти единственным крупным покупателем российской древесины. Это позволяет Китаю диктовать свои условия.

Пекин также требует снизить цены на газ до внутрироссийского уровня, усложняя поставки и платежи через свои банки. Рост требований Китая свидетельствует о его растущем влиянии на российскую экономику и усилении зависимости Москвы от Пекина.

Власти РФ вынуждены идти на уступки из-за отсутствия альтернативных рынков сбыта. После потери западных рынков Россия зависит от Китая не только как от покупателя, но и как от поставщика товаров, в частности, для военно-промышленного комплекса.

Китай использует эту зависимость для усиления своего влияния и диктовки выгодных для себя условий.

Ситуация свидетельствует о серьезном изменении баланса сил между Россией и Китаем. Если раньше РФ могла позволить себе устанавливать собственные правила игры, то теперь она вынуждена подчиняться требованиям своего «партнера», который начинает активно использовать свое влияние.

Андрей Коваленко, Telegram