Лидер венгерской оппозиции заявил о «начале конца» власти Орбана 1 10.06.2024, 9:16

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Партия пророссийского премьера Венгрии показала худший результат на выборах в ЕП за 20 лет.

Правящая в Венгрии партия «Фидес», возглавляемая пророссийским премьером Виктором Орбаном, получила 44,2% голосов на выборах в Европейский парламент, что является для нее самым низким результатом за последние 20 лет, сообщило издание Politico.

«Фидес» получила менее 50% голосов на выборах в Европейский парламент всего один раз - в 2004 году, когда за ее кандидатов проголосовали 47,4% избирателей.

По всей вероятности, низкий результат «Фидес» было связан с появлением у партии нового политического конкурента в лице Петера Мадьяра, который ранее был связан с правящей в Венгрии партией, но теперь бросил ей вызов, обещая бороться с коррупцией и разблокировать миллиарды евро из европейских фондов, выплату которых Будапешту придерживает Брюссель, ссылаясь на недостатки в венгерской демократии.

Кандидаты по списку Мадьяра и его партии «Уважение и свобода» получили на выборах в ЕП около 30% голосов.

После объявления результатов Мадьяр провозгласил их «Ватерлоо» и «началом конца» власти Виктора Орбана.