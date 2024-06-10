Страны Балтии выходят из общего с Беларусью электрокольца БРЭЛЛ 1 10.06.2024, 10:20

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Литва, Латвия и Эстония синхронизируются с европейскими электросетями.

Литва, Латвия и Эстония до 7 августа проинформируют Беларусь и Россию об отказе от участия в договоре БРЭЛЛ и переходе к синхронизации с европейскими электросетями, сообщило Министерство энергетики Литвы.

По словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, уровень готовности к этому процессу почти 100%.

«Сейчас самое главное –завершить необходимые процедуры согласования с Ассоциацией европейских операторов систем передачи электроэнергии и вместе с Латвией и Эстонией сообщить сторонам договора БРЭЛЛ о ее непродлении», – заявил министр.

Синхронизация с европейскими электросетями запланирована на февраль 2025 года. Напомним, что на данный момент Литва, Латвия, Эстония, Россия и Беларусь работают в кольце БРЭЛЛ. Однако страны Балтии считают присоединение к европейским электросетям одним из своих стратегических приоритетов и уже достигли соответствующего соглашения в прошлом году.