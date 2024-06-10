Украинская разведка: Путин бесится из-за поражения самолета Су-57 6 10.06.2024, 13:16

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Реакция в Кремле горячая и ощутимая.

Российский диктатор Путин бесится из-за поражения новейшего российского самолета Су-57, пишет unian.net.

«Мы можем констатировать сам факт поражения. Относительно самой операции - ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, да, отличные новости. Путин действительно бесится. И реакция в Кремле действительно очень горячая и ощутимая, потому что Су-57 они пытались тщательно прятать и оберегать», - сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного марафона.

Он уточнил, что Су-57 не залетали непосредственно в воздушное пространство Украины, потому что россияне боялись, что эти самолеты могут быть сбитыми.

«В конце концов, известно, что Россия завышала характеристики этого самолета с целью продажи и присутствия на международном рынке вооружений», - отметил Юсов.

В то же время, Россия применяла эти самолеты для нанесения ракетных ударов по украинским гражданским объектам.

«Действительно, есть информация о возможном поражении двух Су-57, и также о погибших и раненых оккупантах, которые были на этот момент в аэропорту», - добавил Юсов.

«Есть уже публичная информация из вражеского информационного поля. Враг сам подтверждает поражение одной единицы. Есть обнародованные спутниковые снимки, которые четко показывают поражение одного воздушного судна. Соответственно, когда будет объективное подтверждение, мы будем говорить два. Сейчас есть информация о поражении двух Су-57. Относительно объективного подтверждения надо еще подождать», - сказал Юсов.