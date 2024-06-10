Назван самый важный витамин для избавления от жира на животе 1 10.06.2024, 15:10

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Он играет решающую роль в углеводном обмене.

Избавление от висцерального жира или жира вокруг талии имеет преимущества, которые не имеют ничего общего с эстетикой.

«Когда мы беспокоимся об увеличении жира на животе, то беспокоимся не только об изменении нашей внешности. Мы также глубоко обеспокоены изменениями, которые увеличение количества этих вредных висцеральных жиров может оказать на наше здоровье», - отметила диетолог Тами Бест, пишет Parade .

Например, исследование 2021 года показало, что висцеральный жир может увеличить риск проблем с сердцем. А исследование, опубликованное в феврале 2024 года, связало более высокий уровень висцерального жира в среднем возрасте с болезнью Альцгеймера, особенно у мужчин.

«Не существует волшебных средств для борьбы с увеличением веса в области живота, которое становится более распространенным с возрастом», - сказала Бест.

Однако, по ее словам, некоторые питательные вещества играют большую роль в предотвращении появления жира на животе. Бест поделилась витамином, который она рекомендует для избавления от лишнего жира в этой области.

Лучший витамин для уменьшения жира на животе

Бест рекомендует обеспечить ежедневное получение рекомендуемого количества тиамина, также известного как B1. «Он играет решающую роль в углеводном обмене. Этот витамин активируется до тиаминтрифосфата, который является одним из ферментов, необходимых для энергетического обмена», - пояснила диетолог.

Вот что происходит с организмом, когда вы потребляете тиамин: «Тиамин всасывается из тонкой кишки. Он преобразуется в свою функциональную форму, известную как TPP (пирофосфат тиамина), и используется клетками тела в цикле Кребса для выработки энергии», - объяснила диетолог.

Этот витамин, который, как обещает Бест, помогает избавиться от жира на животе, является важной частью хорошо сбалансированной диеты.