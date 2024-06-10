закрыть
10 июня 2024, понедельник, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Три оккупанта и российский пропагандист подорвались на мине в Шебекино

2
  • 10.06.2024, 17:05
  • 2,632
Три оккупанта и российский пропагандист подорвались на мине в Шебекино

Подробности.

В российском городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались три оккупанта и оператор пропагандистского телеканала «Россия 24».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, сотрудник пропагандистского телеканала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Сейчас врачи проводят операцию.

Кроме него, пострадали трое так называемых «бойцов самообороны». У одного из них осколочное ранение конечностей.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос