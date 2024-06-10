Три оккупанта и российский пропагандист подорвались на мине в Шебекино 2 10.06.2024, 17:05

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В российском городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались три оккупанта и оператор пропагандистского телеканала «Россия 24».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, сотрудник пропагандистского телеканала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Сейчас врачи проводят операцию.

Кроме него, пострадали трое так называемых «бойцов самообороны». У одного из них осколочное ранение конечностей.