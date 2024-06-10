Туск: Мы приняли постановление о создании буферной зоны на границе с Беларусью 10.06.2024, 18:28

4,234

Дональд Туск

Подробности.

Буферная зона на границе с Беларусью будет составлять в глубину от 200 метров до 2 километров на отдельных участках. Уже утверждено соответствующее постановление. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на выездном заседании правительства 10 июня, передает издание Wiadomości.

— Мы приняли постановление, практическим следствием которого является распоряжение МВД о создании буферной зоны на границе с Беларусью, — заявил Туск.

По словам премьер-министра, идея состоит в том, чтобы усложнить нелегальную переправку мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия для работы польских приграничных служб.

При этом Туск подчеркнул, что буферная зона «не будет такой глубокой, как некоторые представляют ее в своих комментариях и анализах». Речь идет о зоне протяженностью в несколько десятков километров и глубиной в 200 метров. Однако на отдельных участках она будет достигать глубины примерно в два километра. Это касается лесных массивов, которые не примыкают непосредственно к границе, а находятся на расстоянии 1−1,5 км от нее, и связано с деятельностью контрабандистов в этих местах.

Политик добавил, что польское правительство осознает негативные последствия создания буферной зоны для приграничных жителей и будет искать способы им помочь: «Этот процесс уже начался». Тем не менее власти страны намерены использовать все доступные методы для обеспечения безопасности границы.

— Это означает, что границу не могут безнаказанно пересекать нелегальные мигранты и группы, организованные властями Беларуси и России. Нам уже не нужно это документировать — всем в мире уже очевидно, что это (миграционный кризис на границе. — Прим.) операция, организованная беларусской и российской администрациями. Неслучайно весь мир называет это гибридной войной на границе, — сказал Туск.

Он отметил, что только в мае на границе с Беларусью сотрудники польских служб были вынуждены применять огнестрельное оружие в предупредительных целях более 700 раз, а за последние полгода — более 1000 раз.

Напомним, в конце мая на польско-белорусской границе произошло несколько инцидентов с нападением на сотрудников Пограничной службы Польши, один из них через несколько дней умер.

Из-за эскалации Варшава решила вернуть на границе с Беларусью 200-метровую буферную зону, куда запрещено заходить посторонним, — такая зона уже действовала в начале миграционного кризиса на границе в 2021—2022 годах.