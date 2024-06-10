Чехия: РФ стоит за попыткой поджога автобусов в Праге 1 10.06.2024, 21:49

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Задержан подозреваемый.

После ареста подозреваемого в попытке поджога автобусов в Праге власти Чехии обвинили Москву в причастности к этому преступлению. «Это не только возможно, но и очень вероятно, что Россия замешана в этом деле», - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире чешского телевидения после заседания национального совета безопасности в понедельник, 10 июня.

Он сообщил, что 6 июня была совершена попытка поджога автобусов пражской компании общественного транспорта, она не увенчалась успехом благодаря быстрым действиям сотрудников. «Все указывает на то, что это было организовано и финансировано из-за границы», - указал Фиала. Он поблагодарил спецслужбы и полицию за «исключительно хорошую и профессиональную работу». По словам чешского премьера, расследование продолжается.

Между тем, по данным полиции, подозреваемый в совершении поджога был задержан в минувшие выходные. Речь идет о 26-летнем гражданине иностранного государства, он приехал в Чехию несколько дней назад. Суд принял решение о его предварительном заключении по обвинению в совершению террористического преступления, указывается далее. В случае признания вины ему грозит до 20 лет тюрьмы. Как отмечает агентство dpa со ссылкой на неофициальную информацию, задержанный является выходцем из Южной Америки.