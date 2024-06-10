В Украине назначили командующего Сил беспилотных систем ВСУ 10.06.2024, 22:54

Вадим Сухаревский

Им стал полковник Вадим Сухаревский.

В Украине назначили командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил. Им стал полковник Вадим Сухаревский.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Как уточнили в Генштабе, указ о назначении Сухаревского на должность командующего Сил беспилотных систем сегодня, 10 июня, подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Вадим Сухаревский родился 6 октября 1984 года в городе Берегово Закарпатской области. Окончил Мукачевский лицей с усиленной военно-физической подготовкой.