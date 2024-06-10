закрыть
10 июня 2024, понедельник, 23:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украине назначили командующего Сил беспилотных систем ВСУ

  • 10.06.2024, 22:54
В Украине назначили командующего Сил беспилотных систем ВСУ
Вадим Сухаревский

Им стал полковник Вадим Сухаревский.

В Украине назначили командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил. Им стал полковник Вадим Сухаревский.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Как уточнили в Генштабе, указ о назначении Сухаревского на должность командующего Сил беспилотных систем сегодня, 10 июня, подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Вадим Сухаревский родился 6 октября 1984 года в городе Берегово Закарпатской области. Окончил Мукачевский лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос