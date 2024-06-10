В Беларуси ликвидируют собрание наследников шляхты и дворянства 1 10.06.2024, 23:34

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Собрание занимается изучением вопросов генеалогии, геральдики, истории шляхты и дворянства.

Минюст инициировал ликвидацию РОО «Собрание наследников шляхты и дворянства». Объявление о рассмотрении дела в Минском городском суде появилось в расписании судебных заседаний.

Начало рассмотрения дела назначено на 10.00 11 июня.

РОО «Собрание наследников шляхты и дворянства» существует уже 15 лет. Оно было зарегистрировано в апреле 2009 года.

Как сказано на странице РОО во «Вконтакте», «в своей повседневной деятельности Собрание занимается изучением вопросов генеалогии, геральдики, истории шляхты и дворянства; изучением родовой принадлежности к шляхте и дворянству, поиском родовых гербов, реконструкцией грамот, подтверждающих шляхетство и дворянство, а также проведением научных и культурных мероприятий, выставок, конференций».