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В Беларуси ликвидируют собрание наследников шляхты и дворянства

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  • 10.06.2024, 23:34
В Беларуси ликвидируют собрание наследников шляхты и дворянства
Иллюстративное фото

Собрание занимается изучением вопросов генеалогии, геральдики, истории шляхты и дворянства.

Минюст инициировал ликвидацию РОО «Собрание наследников шляхты и дворянства». Объявление о рассмотрении дела в Минском городском суде появилось в расписании судебных заседаний.

Начало рассмотрения дела назначено на 10.00 11 июня.

РОО «Собрание наследников шляхты и дворянства» существует уже 15 лет. Оно было зарегистрировано в апреле 2009 года.

Как сказано на странице РОО во «Вконтакте», «в своей повседневной деятельности Собрание занимается изучением вопросов генеалогии, геральдики, истории шляхты и дворянства; изучением родовой принадлежности к шляхте и дворянству, поиском родовых гербов, реконструкцией грамот, подтверждающих шляхетство и дворянство, а также проведением научных и культурных мероприятий, выставок, конференций».

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