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Орбан исключает проведение досрочных выборов в Венгрии

  • 11.06.2024, 4:44
  • 1,642
Орбан исключает проведение досрочных выборов в Венгрии
Виктор Орбан

Партия премьера Венгрии потеряла позиции на выборах в Европарламент.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил проведение досрочных парламентских выборов, чтобы закрепить свое преимущество в местных выборах и выборах в Европейском Союзе после неожиданно сильных результатов своего соперника Петера Мадяра, пишет Bloomberg.

В интервью на центральном телеканале Орбан заявил, что следующие всеобщие выборы состоятся в 2026 году, что даст его правительству время улучшить свои результаты. Хотя «Фидес» Орбана заняла первое место во время голосования в Европейском парламенте, это был ее худший результат за всю историю после того, как «Тиса» политического новичка Петера Мадьяра добилась значительных успехов, в том числе на электоральном поле правящей партии.

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