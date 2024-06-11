ISW: Россияне захватили Старомайорское 11.06.2024, 8:41

ВСУ же контратаковали под Донецком.

В районе захваченного РФ Донецка российские оккупанты могли продвинуться вперед, однако украинские силы сумели успешно контратаковать и восстановить утраченные позиции.

Согласно опубликованным геолокационным снимкам, войска РФ продвинулись к северо-западу от Сладкого, но затем украинские силы атаковали и восстановили позиции, говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным российских военных пропагандистов, ВСУ контратакуют у Парасковеевки, а в свою очередь войска РФ продолжают наступление возле Константиновки.

Уточняется, что по данным Генштаба ВСУ, оккупанты нанесли наземные удары в районе Красногоровки и Георгиевки, а также в районе Парасковеевки и Константиновки.

Кроме того, оккупационные войска РФ недавно подтвердили продвижение в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Вместе с тем геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что оккупанты продвинулись к северной части Старомайорского и, вероятно, захватили весь поселок.