Пикап Tesla Cybertruck превратили во впечатляющее полицейское авто 11.06.2024, 8:52

Фотофакт.

Электромобиль Tesla Cybertruck получил первую спецверсию — пикап подготовили для полиции. Ее создала компания UP.FIT, которая специализируется на полицейских авто, пишет «Фокус».

Пикап Tesla Cybertruck получил все традиционные атрибуты полицейского авто. Установлены проблесковые маячки, сирена, рация и компьютер с доступом к полицейским базам данных.

Кроме того, за доплату могут установить разнообразное оборудование, в зависимости от специализации авто — отсеки для оружия, перегородки для перевозки задержанных или полицейских собак.

Разработаны специальные версии Tesla Cybertruck для патрульных, офицеров полиции или шерифов и спецподразделений (в последнем случае усиленное бронирование пикапа).

Все полицейские авто Tesla предлагаются в топовой 845-сильной версии, способной разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с. Запас хода составляет 547 км. Также пикап Tesla можно оборудовать специальными шинами и улучшенными тормозами.